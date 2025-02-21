Кладовщик в Удмуртии получил тяжелые травмы на рабочем месте

В Удмуртии приступили к расследованию тяжелого несчастного случая, произошедшего с работником ООО ПК «Парадигма». Об этом сообщает пресс-служба госинспекции труда по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

13 февраля старший кладовщик упал с высоты 2 м при подготовке автомобиля «КАМАЗ» к погрузке. 35-летнего работника госпитализировали с множественными травмами, включая ушиб головного мозга, перелом костей черепа и носа, а также травмы грудной клетки и правого легкого. По предварительным данным, полученные травмы относятся к категории тяжелых.

Комиссия госинспекции проводит расследование для установления причин инцидента и лиц, допустивших нарушения охраны труда.