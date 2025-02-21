Экс-зампреду правительства Ставрополья продлили арест по делу о займе

Ленинский районный суд Ставрополя продлил арест бывшему заместителю председателя правительства края, обвиняемому в мошенничестве на особо крупную сумму (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Решение было принято после ходатайства следователя, сообщается в официальном Telegram-канале судов региона.

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Следствие утверждает, что в 2018 году обвиняемый получил займ на сумму 7,4 млн руб., не намереваясь его возвращать из-за непогашенных обязательств перед другими лицами на сумму более 13 млн руб. и 550 тыс. долларов США.

Суд, рассмотрев материалы дела, решил продлить арест обвиняемому еще на два месяца и 25 суток, что в общей сложности составит четыре месяца и 25 суток. Арест будет действовать до 18 мая.

Тат Гаспарян