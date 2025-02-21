62% жителей Ижевска за обязательную отработку для выпускников медвузов и училищ

62% жителей Ижевска выступают за введение обязательной отработки для выпускников медицинских учебных заведений. Согласно опросу сервиса SuperJob, большинство респондентов считают, что это поможет решить проблему нехватки врачей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Министерство здравоохранения предложило ввести штрафы для тех, кто отказывается работать по специальности после обучения за счет бюджетных средств. Однако идея штрафов вызывает споры: 43% горожан поддерживают ее, 46% — против. Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников жестких мер.

Среди врачей и медсестер 60% поддерживают обязательные отработки, но лишь 40% медицинских работников согласны на введение штрафов.