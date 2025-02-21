Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

62% жителей Ижевска за обязательную отработку для выпускников медвузов и училищ

62% жителей Ижевска выступают за введение обязательной отработки для выпускников медицинских учебных заведений. Согласно опросу сервиса SuperJob, большинство респондентов считают, что это поможет решить проблему нехватки врачей.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Министерство здравоохранения предложило ввести штрафы для тех, кто отказывается работать по специальности после обучения за счет бюджетных средств. Однако идея штрафов вызывает споры: 43% горожан поддерживают ее, 46% — против. Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников жестких мер.

Среди врачей и медсестер 60% поддерживают обязательные отработки, но лишь 40% медицинских работников согласны на введение штрафов.