В Удмуртии задержали кладовщика, похитившего товар на сумму более 15 млн рублей

В Удмуртии задержали 37-летнего кладовщика оптово-розничной компании по подозрению в краже. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, ущерб составил 15 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что с декабря 2020 года по апрель 2024 года, пользуясь служебным положением, подозреваемый вносил ложные данные об утере товара в электронную базу и предлагал клиентам оплачивать товар наличными. После получения денег кладовщик отгружал продукцию в нерабочее время.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере», что может повлечь наказание до 10 лет лишения свободы.