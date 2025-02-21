Житель Курганской области осужден на 10 лет за покушение на двух медиков

В Курганской области Половинский районный суд признал 35-летнего местного жителя виновным в покушении на убийство двух фельдшеров скорой помощи (по ч. 3 ст. 30 - п. ч. 2 ст. 105 УК РФ). Он приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года и лишением водительских прав на 4,5 года, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд и следствие установили, что 25 марта 2024 года местный житель, находясь на станции скорой медицинской помощи Половинской центральной районной больницы, ударил ножом в живот фельдшера и попытался напасть на другого медика, угрожая убийством. Одна из потерпевших получила серьезное ранение, квалифицированное как тяжкий вред здоровью.

Нападавший ранее был судим за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На момент совершения преступления у него оставалась неотбытая часть наказания, с учетом которой было назначено новое. Также суд удовлетворил гражданский иск одной из пострадавших на сумму 800 тыс. руб.