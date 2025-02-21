На Кубани более 8 тысяч детей появились благодаря ЭКО

В Краснодарском крае за последние шесть лет благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родились 8,2 тыс. детей. Среди них — 746 двоен, 22 тройни и одна четверня, сообщила в своем Telegram-канале вице-губернатор региона Анна Минькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова Фото: Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова

Процедуры проводятся в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Инициатива в 2024 году вошла в состав нацпроекта «Семья».

Для получения направления на ЭКО по полису ОМС пациенткам необходимо пройти обследование в женской консультации. После определения показаний и противопоказаний женщина может выбрать одну из шести клиник края для проведения процедуры.

«Кроме того, важным направлением работы в регионе остается диспансеризация репродуктивного здоровья. Жители могут пройти обследование в своей поликлинике или женской консультации, взяв с собой паспорт и полис ОМС. В этом году здоровье проверили уже более 36 тыс. человек, из них почти 15 тыс. мужчин»,— отметила госпожа Минькова.

Анна Гречко