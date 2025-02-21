Слава КПСС, «Модильяни» и «Кончится лето»

В Челябинске на предстоящей неделе пройдет фестиваль «Человек театра», а на концертных площадках выступят Слава КПСС, оркестр Cagmo с саундтреками Ханса Циммера и Леонид Овруцкий с группой «Кватро». В театрах представят спектакли «Гадюка», «Модильяни», «Казанова. Ars Vivendi» с Сергеем Безруковым и «Крик изнутри». В кинотеатрах покажут фильмы «Все, что нам кажется светом», «Кончится лето», «Мешок картошки» и «Секретный папа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: wikimedia.org / Oleg Krasavin Фото: wikimedia.org / Oleg Krasavin

Фестивали

В Челябинске с 26 февраля по 4 марта пройдет XII международный театральный фестиваль-лаборатория «Человек театра». Организатором является Новый художественный театр. В программе заявлены 15 спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Челябинска, Донецка, Владимира, Сергиева-Посада, Петрозаводска. Постановки будут показывать каждый день на разных театральных площадках Челябинска.

Концерты

В «Галактике развлечений» 23 февраля выступит рэпер под псевдонимом Слава КПСС (Вячеслав Машнов) в рамках своего тура Sigma Tour. Артист выпустил альбом «Россия 34», новые песни из которого вместе со старыми хитами прозвучат на сцене. Стоимость билета — от 2,2 тыс. до 5,6 тыс. руб. 16+.

В концертном зале имени Сергея Прокофьева 26 февраля пройдет концерт оркестра Cagmo. Он исполнит саундтреки, созданные композитором Хансом Циммером. Их можно услышать в таких кинокартинах, как «Интерстеллар», «Дюна», «Пираты Карибского моря», «Начало», «Код да Винчи: Ангелы и Демоны», «Звонок», «Шерлок Холмс» и многих других. Стоимость билета — от 2,2 тыс. до 4,6 тыс. руб. 6+.

В концертном зале имени Сергея Прокофьева 27 февраля состоится выступление барабанщика и певца Фиделя Алехандро совместно с группой Moscow Five. Коллектив состоит из пяти человек, играющих на саксофоне, гитаре, рояле, контрабасе и ударных. Артисты исполнят джазовые композиции. Стоимость билета — от 800 до 2,1 тыс. руб. 6+.

Во Дворце культуры железнодорожников 27 февраля выступит Леонид Овруцкий с группой «Кватро». Артисты презентуют новую программу «Моменты счастья». Гости концерта смогут услышать как хиты группы, так и новые песни. Стоимость билета — от 1,2 тыс. до 4,5 тыс. руб. 6+.

Спектакли

В Камерном театре 21 и 22 февраля покажут премьеру спектакля «Гадюка» по одноименной повести Алексея Толстого. Главная героиня Ольга Зотова после участия в гражданской войне пытается привыкнуть к мирной жизни и вновь открыть в себе женственность и любовь. Стоимость билета — от 500 до 2 тыс. руб. 16+.

В театре драмы Наума Орлова 24 февраля покажут спектакль «Модильяни». Он повествует о последних годах жизни итальянского художника Амедео Модильяни и его любви к Жанне Эбютерн. В главных ролях Юлия Хлынина и Павел Табаков. Стоимость билета — от 2,3 тыс. до 6 тыс. руб. 16+.

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В театре драмы Наума Орлова 26 февраля состоится спектакль «Казанова. Ars Vivendi» с участием Сергея Безрукова в главной роли. Постановка в двух актах расскажет о приключениях Джакомо Казановы при дворе Екатерины II. Стоимость билета — от 2,5 тыс. до 12 тыс. руб. 16+.

В «mini театре» 26 февраля покажут спектакль «Крик изнутри». Он рассказывает о Билли Миллигане, который известен как обладатель 24 личностей. В 1970 году его обвинили в ограблениях и изнасилованиях. Тогда произошел первый в мире инцидент, когда преступника оправдали по причине невменяемости. Спектакль помогает разобраться, как в одном человеке уживались 24 личности. Стоимость билета – 700-800 руб. 16+.

Выставки

В Челябинском центре искусств 27 февраля откроется выставка художника Аркадия Калмыкова из Еманжелинска. На ней будут представлены женские портреты с цветочными композициями. Выставка будет работать с 27 февраля по 23 марта. Вход свободный.

Кино

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В кинотеатре имени Александра Пушкина 22 февраля покажут фильм «Все, что нам кажется светом». Соседки по квартире Прабха и Ану живут в Мумбае. Прабху выдали замуж в совсем юном возрасте, но ее супруг не общается с ней, он давно уехал в Европу на заработки. Формальное замужество не дает ей возможности изменить свою личную жизнь. Ану же пытаются насильно выдать за выбранного родителями жениха. У нее уже есть возлюбленный, но его семья исповедует другую религию. Фильм покажут на языке хинди с русскими субтитрами. Стоимость билета — 250 руб. 18+.

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В челябинских кинотеатрах 27 февраля выйдет в прокат фильм «Кончится лето». Из тюрьмы в родной дом возвращается 27-летний Кеша. Он хочет наладить жизнь, найти хорошую работу и накопить деньги. Его младший брат Тима мечтает поступить в институт на бюджет. Однажды Кешу подставляют его коллеги в золотодобывающей артели, из-за чего он остается без работы. Он решает отомстить, похитить золото и сбежать. Но вместе с ним в побег отправляется и младший брат Тима. Главные роли сыграли Юра Борисов и Макар Хлебников. 18+.

В кинотеатрах Челябинска с 27 февраля также выйдет в прокат фильм «Мешок картошки». Риэлтор Павел в преддверии свадьбы узнает, что смертельно болен. Невеста от него уходит, бросая героя в тяжелой ситуации. Павел решает посвятить остаток жизни чему-то полезному: на последние деньги он скупает картошку мешками и подкидывает их нуждающимся семьям. 12+

В кинотеатре имени Александра Пушкина 28 февраля покажут фильм «Секретный папа». Действие происходит в Италии в середине 1980-х годов. Из-за постоянных командировок отца 12-летняя Аида начинает думать, что он занимается чем-то криминальным. Со своим другом Даниэлем она решает провести расследование и узнать, что скрывают от нее папа и вся семья. Фильм транслируется на итальянском с русскими субтитрами. Стоимость билета — 250 руб. 16+.

Ольга Воробьева