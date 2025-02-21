Цены на хлеб в петербургских магазинах могут взлететь в марте на 10–12%

Ритейлеров предупредили по повышении цен на хлеб и изделия из пшеничной муки в марте 2025 года на 10–12%, сообщают «Ведомости» 21 февраля. С начала года указанная продукция уже подорожала на 1,62%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Производители посчитали рост цен обоснованным, так как изменилась стоимость транспортной и складской логистики, налоговая нагрузка тем временем увеличилась. По cловам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игоря Караваева, повышение цен для покупателей будет плавным, в том числе благодаря сдерживанию наценок на самые востребованные социальные позиции хлеба.

Отметим, что ценами на хлеб в торговых сетях Петербурга и российских регионов ФАС всерьез озаботилась минувшей осенью. Глава ведомства Максим Шаскольский неоднократно заявлял, что наценки на один из важнейших продуктов на столе россиян слишком высоки.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что стоимость одного килограмма свежих огурцов в ноябре 2024 года выросла в магазинах Санкт-Петербурга на 48% относительного уровня октября.

Андрей Маркелов