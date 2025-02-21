В Пятигорске пенсионерка перевела телефонным мошенникам 1 млн рублей

В Пятигорске мошенники обманули пенсионерку на 1 млн руб., сообщили в пресс-службе МВД Пятигорска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Преступники позвонили потерпевшей по телефону, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили о якобы подозрительных банковских операциях на её счетах. Женщину перенаправили к «банковским» специалистам, которые убедили ее перевести деньги на резервный счёт.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество), розыск преступников продолжается.

Евгения Балашова