Власти Ростова готовы потратить на ремонт участка Малиновского 300 млн рублей

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова объявила конкурс на ремонт участка по ул. Малиновского. Начальная стоимость контракта составляет 296,9 млн руб. Информация об этом опубликована на портале «ЕИС Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно данным на портале, речь идет об участке от ул. Доватора до пр. Коммунистический. Его общая протяженность — около 3,5 км.

Подрядчик выполнит работы по комплексному обновлению дорожного полотна, включая замену нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Также будут заменены бортовой камень, люки и горловины колодцев инженерных коммуникаций.

Работы планируется провести к 1 августа текущего года. Деньги на эти цели будут выделены из муниципального бюджета в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Анастасия Казуков