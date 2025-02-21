В Краснодаре выявили 8 УК и ТСЖ, нарушивших правила уборки снега

Прокуратура Центрального округа Краснодара в ходе проверки выявила восемь управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ), нарушивших правила уборки снега и наледи. Надзорный орган провел рейд совместно с управлением по жилищным вопросам краевой столицы, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В процессе проверки установлено, что организации своевременно не очистили площадки входных дверей и тамбуры лестничных клеток. Кроме того, специалисты не обработали скользкие дорожные покрытия пескосоляной смесью.

Проверку инициировали 20 февраля из-за ухудшения погодных условий в Краснодаре. Днем ранее прокуратура вместе с УМВД России по городу выявила некачественную обработку тротуаров и проезжей части противогололедными материалами со стороны казенного учреждения.

Надзорный орган внес представления ответственным лицам для устранения нарушений. Контроль исполнения предписаний продолжается.

Нурий Бзасежев