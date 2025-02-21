Начальнику райотдела полиции Засвияжского района Ульяновска предъявили обвинение

В пятницу, 21 февраля, начальнику ОМВД России по Засвияжскому району Ульяновска Алексею Семину было предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), и в получении взятки за незаконные действия (ч.3 ст.290 УК РФ, до 8 лет лишения свободы). Об этом официально сообщило следственное управление СКР по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Алексей Семин был задержан накануне, в четверг.

Как отмечает ведомство, уголовное дело было возбуждено на основании оперативно-разыскных материалов отдела собственной безопасности регионального УМВД и регионального УФСБ России.

Предварительно следствием установлено, что Алексей Семин в 2024 году «получил от гражданина незаконное денежное вознаграждение в размере 25 тыс. руб. за непривлечение знакомого взяткодателя к ответственности за допущенное административное правонарушение».

В пятницу Ленинский районный суд по ходатайству вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый вину не признал.

Пресс-служба УМВД в официальном комментарии для «Ъ-Волга» отметила, «при подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке».

Андрей Васильев, Ульяновск