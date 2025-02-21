Умер создатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов

Программный директор «Дорожного радио» Андрей Михайлов умер сегодня, 21 февраля, сообщил холдинг «Европейская медиагруппа», частью которого является станция. Андрей Михайлов создал концепцию и запустил проект «Дорожного радио» в 2003 году. Программным директором станции он проработал 20 лет, после чего стал консультантом проекта.

«Команда ''Европейской медиагруппы'' выражает соболезнования родным и близким Андрея Михайлова. Это большая утрата для каждого из нас»,— говорится в сообщении холдинга.

Радиоиндустрии Андрей Михайлов посвятил более 30 лет. С 1998 по 1999 год он был ведущим на «Эльдорадио», после чего запустил «Дорожное радио». Под его началом станция стала лидером в Санкт-Петербурге, а затем на национальном рынке. По данным Mediascope за вторую половину 2024 года, «Дорожное радио» слушают 7,3 млн человек в сутки.

Полина Мотызлевская