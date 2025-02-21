Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Умер создатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов

Программный директор «Дорожного радио» Андрей Михайлов умер сегодня, 21 февраля, сообщил холдинг «Европейская медиагруппа», частью которого является станция. Андрей Михайлов создал концепцию и запустил проект «Дорожного радио» в 2003 году. Программным директором станции он проработал 20 лет, после чего стал консультантом проекта.

«Команда ''Европейской медиагруппы'' выражает соболезнования родным и близким Андрея Михайлова. Это большая утрата для каждого из нас»,— говорится в сообщении холдинга.

Радиоиндустрии Андрей Михайлов посвятил более 30 лет. С 1998 по 1999 год он был ведущим на «Эльдорадио», после чего запустил «Дорожное радио». Под его началом станция стала лидером в Санкт-Петербурге, а затем на национальном рынке. По данным Mediascope за вторую половину 2024 года, «Дорожное радио» слушают 7,3 млн человек в сутки.

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все