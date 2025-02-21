Экстрасенсы стали реже обманывать жителей Кубани

В Краснодарском крае за 2024 год зафиксировано 17 случаев мошенничества под предлогом гадания и снятия порчи, что на 41% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«В последние годы отмечается снижение количества подобных преступлений»,— отметили в полиции.

По данным полиции, такие преступления чаще всего совершают женщины, имеющие судимость. Жертвами мошенниц, представляющихся гадалками и целительницами, преимущественно становятся пожилые люди.

Летом прошлого года Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор в отношении 52-летней местной жительницы, которая называла себя магом и экстрасенсом, сообщает краевая прокуратура. Запугивая клиентку вмешательством «темных сил», гадалка присвоила денежные средства и драгоценности потерпевшей на сумму более 1 млн руб.

Лия Пацан