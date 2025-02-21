Звание адмирала присвоили командующему Черноморским флотом

Президент России Владимир Путин присвоил командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку воинское звание адмирала. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Логунов, Коммерсантъ Фото: Евгений Логунов, Коммерсантъ

Сергей Пинчук родился в Севастополе 26 июля 1971 года. После окончания Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова служил на Балтийском флоте. Завершив обучение в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ, был назначен командующим Каспийской флотилией.

В 2021 году занял пост заместителя командующего Черноморским флотом, а затем — начальника штаба и первого заместителя командующего. В 2024 году господин Пинчук возглавил Черноморский флот.

Вячеслав Рыжков