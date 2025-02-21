Министру дорожного хозяйства создали фейковый аккаунт

Мошенники создали поддельный аккаунт заместителя председателя правительства Ярославской области и министра дорожного хозяйства и транспорта региона Романа Душко. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Душко

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Роман Душко

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Мошенники создали поддельный аккаунт в Telegram, который выглядит как мой. Если вы получите сообщения от моего имени с просьбами перевести деньги, перейти по ссылкам или выполнить другие подозрительные действия, пожалуйста, не отвечайте и не выполняйте их. Если у вас возникнут сомнения, вы всегда можете связаться со мной напрямую по моему личному номеру телефона»,— написал господин Душко.

Ранее зампред областного правительства Лариса Андреева также сообщала, что от ее имени мошенники звонят и пишут людям.

Алла Чижова