В Кургане будут судить директора компании, задолжавшего работникам 2 млн рублей

Следственное управление СКР по Курганской области завершило расследование уголовного дела в отношении генерального директора предприятия по производству строительных конструкций и материалов. Его обвиняют в невыплате зарплаты дольше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) в размере более 2 млн руб., сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, руководитель оставил без жалованья и других выплат 15 работников с апреля 2023 года по февраль 2024 года. За это время долг перед сотрудниками превысил 2 млн руб. Установлено, что директор мог рассчитаться с работниками, так как у компании на счету были необходимые средства. В рамках уголовного дела приняты меры для полного погашению задолженности перед работниками.

Виталина Ярховска