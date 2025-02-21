ФК «Сочи» сыграл вничью с «КАМАЗом»

Футбольный клуб «Сочи» в товарищеском матче сыграл вничью с «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

Сочинцы продолжают подготовку к возобновлению чемпионата ФНЛ. В заключительном товарищеском матче сочинские футболисты разошлись миром с «КАМАЗом» со счетом 1:1. Единственный мяч на 38-й минуте за «Сочи» забил Кирилл Никитин.

После 21 матча в ФНЛ сочинские футболисты имеют в активе 37 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице. Первый матч после зимней паузы сочинцы сыграют на «Фиште» 3 марта с саратовским «Соколом».

Евгений Леонтьев