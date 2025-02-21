«На каждом предмете вручную выгравированы животные, на которых любят охотиться»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о самых элегантных аксессуарах и люксовых предметах с охотничьей тематикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Montegrappa Фото: Montegrappa

Итальянская Montegrappa эксклюзивно для Mercury создала коллекцию Wildlife. И это не проект по защите и сохранению редких видов животных. Корпус ручек украшает барельеф с изображением зверей, охота на которых особенно популярна в России.

Давайте в преддверии 23 февраля погорим об интересных люксовых объектах и аксессуарах на тему охоты. Есть в специализирующемся на хрустале «Бахметьеве» «Охотничиий» набор из штофа и рюмок. На каждом предмете вручную выгравированы разные животные, на которых любят охотиться. У Epic Jewellery есть серебряные подстаканники с медведями, к которым прилагаются серебряные ложки, тоже со скульптурным изображением медведя. Первый такой создавался для охотничьего домика и до сих пор эти серебряные пары любимы в качестве подарка охотникам.

Анна Минакова