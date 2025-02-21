«Башнефть» увеличила запасы углеводородов на 19,8 млн тонн

АНК «Башнефть», входящая в состав «Роснефти», в 2024 году увеличила запасы углеводородов на 19,8 млн тонн нефтяного эквивалента благодаря геологоразведочным работам и переоценке ресурсов, сообщила пресс-служба компании. Это позволило восполнить добычу нефти и газа на 114%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ

В ходе бурения поисково-оценочных, разведочных и эксплуатационных скважин были открыты новые месторождения. В Башкирии обнаружено Губеевское месторождение, а также 21 новая залежь нефти на различных месторождениях, отмечено в пресс-релизе.

За последние пять лет компания прирастила запасы нефти и газа на около 153 млн тонн нефтяного эквивалента.

ПАО «АНК "Башнефть"» — одна из крупнейших нефтегазовых компаний России, входит в ПАО «НК "Роснефть"». 25% акций «Башнефти» принадлежит Башкирии в лице министерства земельных и имущественных отношений. Деятельность организации включает в себя нефтедобычу и нефтепереработку, активы расположены в Башкирии, Ханты-Мансийском автономном округе, в других регионах России, а также в Мьянме и Ираке.

Олег Вахитов