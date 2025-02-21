В развитие энергокомплекса Кубани и Адыгеи инвестировали 23 млрд рублей

В 2024 году «Россети Кубань» инвестировали в развитие энергокомплекса Краснодарского края и Адыгеи более 23 млрд руб. В эксплуатацию ввели более 1,7 тыс. км линий электропередачи различного класса напряжения и свыше 500 МВА трансформаторной мощности, сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Россети Кубань» участвует в строительстве нового участка федеральной трассы А-289, который входит в проект «Развитие федеральной магистральной сети» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дорога проходит в обход населенных пунктов, что сокращает время в пути от Краснодара до Крымского моста. Чтобы обеспечить электроснабжение новой трассы, построили три подстанции: 110 кВ «Дорожная», 35 кВ «Придорожная» и «Заповедная», а также около 70 распределительных пунктов и проложили около 190 км линий электропередачи.

Среди прочих проектов 2024 года также есть модернизация высоковольтной подстанции в Тахтамукайском районе Адыгеи. Мощность подстанции увеличили в 2,5 раза — до 130 МВА.

В прошлом году компания построила более 1,6 тыс. линий электропередач напряжением 0,4–10 кВ. В Сочи специалисты провели реконструкцию кабельной сети. Это позволило обеспечить надежное электроснабжение как для местных жителей, так и для важных социально значимых объектов в центре курорта: Морского порта, Международного инновационного университета, а также образовательных и спортивных учреждений.

В состав энергосистемы компании входят 11 электросетевых филиалов. Общая протяженность линий электропередачи составляет 94,5 тыс. км. Под управлением находится 749 подстанций с напряжением 35 кВ и выше, суммарная трансформаторная мощность которых превышает 18,4 тыс. МВА. Площадь обслуживаемой территории составляет 83,3 тыс. кв. км, а численность населения превышает 6 млн человек.

Алина Зорина