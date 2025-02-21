В российском футболе закрылось трансферное окно. На покупку новичков клубы РПЛ израсходовали почти €80 млн. Больше всех потратили «Зенит» и «Спартак» — более €60 млн на двоих. На третьем месте московское «Динамо», которое заплатило около €11 млн. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок «Спартака» Ливай Гарсия.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Игрок «Спартака» Ливай Гарсия.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Спартак» и «Зенит», похоже, стали конкурентами не только на футбольном поле. В желании и, главное, в возможности потратить деньги красно-белые сейчас не уступают самому богатому клубу страны. Этой зимой за некоторых игроков клубы откровенно боролись. Например, хотели купить уругвайца Родриго Саласара, который выступает за португальскую «Брагу». Злые языки говорят, что «Зенит», который не смог подписать полузащитника, не позволил купить его и прямому конкуренту. По крайней мере, португальская пресса пишет, что трансфер был отменен, чтобы избежать конфликта между «Спартаком» и «Зенитом».

В последнее время самый богатый клуб страны с такой финансовой конкуренцией не сталкивался. Хотя в Санкт Петербурге до сих пор уверены, что деньги в нашем футболе не главное, рассказал “Ъ FM” комментатор Геннадий Орлов: «Было очень много примеров, когда были и деньги, но не получалось чемпионских титулов. Поэтому деньги — это хорошее подспорье, но главное — это работа тренеров, мастерство игроков».

В итоге «Зенит» и «Спартак» потратили зимой около €65 млн. Могли больше, но несколько сделок сорвалось в последний момент. Например, «Спартак» был готов выложить за португальского полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша €22,5 млн, но не вышло. Самым дорогим игроком народной команды стал форвард из Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия стоимостью €19 млн. «Зенит» же купил бразильца Луиса Энрике за €33 млн.

Игроки такого уровня точно сделают наш чемпионат интереснее, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Когда приходят такие мастера, если мы говорим о том, что футбол — это, помимо спорта, еще и индустрия развлечений… На таких актеров, как Майкл Дуглас, ходит зритель в кинотеатры. Так и у нас — на таких хороших футболистов, конечно, будут ходить на стадион».

Парагвайца Хуана Хосе Касереса «Зенит» тоже хотел у «Динамо» перехватить, но полузащитник все-таки оказался в стане бело-голубых за €4 млн. Зато самый богатый клуб страны забрал у ЦСКА серба Сашу Зделара почти за €2 млн. Армейцы же прикупили за €4 млн бразильского форварда Алеррандро. Сам нападающий называет себя Алехандро, но это неважно, главное, чтобы забивал исправно.

Самым же резонансным событием в последний день стал переход Данила Глебова из «Ростова» в «Динамо» за €8 млн. Контракт подписан до 2030 года. Поговаривают о переезде в столицу и самого главного тренера клуба Валерия Карпина, но пока официально перешел только Глебов. И правильно сделал, считает футбольный эксперт Владислав Радимов: «Когда-то все-таки Глебову надо попробовать побороться хоть за какой-то титул. Вместе с "Динамо" это как раз может получится, тут пазл и сошелся».

Остальные клубы громкими тарнсферами не отметились. «Краснодар» вообще будет решать турнирные задачи теми же игроками, которые выходили на поле до зимней паузы. Хотя сейчас у команд остается время пригласить свободных агентов — футболистов без клуба. А те, кого уже подписали, смогут показать свой уровень через неделю. Чемпионат РПЛ возобновляется 28 февраля матчем «Динамо»(Махачкала)—«Локомотив». Самым же ожидаемым противостоянием 19-го тура будет встреча «Зенит»—ЦСКА.

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Владимир Осипов