Перевозки контейнеров между Петербургом и Калининградом за год выросли в 1,5 раза

По итогам второго года работы каботажной линии контейнерных перевозок между Калининградом и Санкт-Петербургом транспортной компании Fesco (работает в контуре управления госкорпорации «Росатом») было отправлено около 25 тыс. TEU — на 55% больше, чем за 2024 год. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В общей сложности за два года с момента запуска FSKL объем перевозок контейнеров на этой линии составил более 40 тысяч TEU.

В компании связали рост показателей, в том числе, с увеличением вместимости сервиса в прошлом году за счет ротации судов. В настоящее время FSKL обслуживается контейнеровозом «ФЕСКО Наварин», чья грузовая вместимость составляет свыше 700 TEU, судно также способно перевозить до 150 рефрижераторных контейнеров. Кроме того, в этом году компания рассматривает возможность увеличения флота на линии до двух судов.

Напомним, осенью 2024 года участники рынка отмечали, что объемы перевозок через порты Северо-Запада продолжают оставаться ключевым драйвером роста контейнерного рынка. Так, по данным Fesco, за десять месяцев прошлого года экспортные контейнерные отправки продемонстрировали рост в 46%.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Попутный ветер Балтики».

Андрей Цедрик