С середины следующей недели в Удмуртии начнется потепление
В выходные, 22 и 23 февраля, ночная температура в Удмуртии опустится до -18..-24°С, а днем максимальные показатели составят -7..-12°С. Как сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра, облачность уменьшится, осадки маловероятны, но в отдельных районах возможен туман.
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
В начале следующей недели температура ночью будет колебаться от -16..-22°С, днем ожидается -6..-11°С. Местами возможен небольшой снег и туман. С середины следующей недели ожидается потепление.