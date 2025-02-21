Не гоголевская шинель

Многие вещи, особенно в мужском гардеробе, пришли из военного дела или спорта. И если тренч, бомбер и брюки карго пришли из армий других стран, историю шинели можно отследить именно в России. Рассказываем, как появилась и заняла свое место в гардеробе альтернатива классическому пальто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Зима в России, переправа через Неву на санях, 1800 год Фото: Universal History Archive / Universal Images Group / Getty Images Костюмы русских солдат, 1854 год Фото: The Print Collector / Heritage Images / Getty Images Император Николай II (второй слева на втором плане) во время посещения пеших казачьих войск на главных позициях Эрзерумского направления Кавказского фронта в селе Меджиргент в ходе Первой мировой войны, 1914 год Фото: Президентская библиотека / ТАСС Император Николай II (второй слева на втором плане) во время посещения пеших казачьих войск на главных позициях Эрзерумского направления Кавказского фронта в селе Меджиргент в ходе Первой мировой войны, 1914 год Фото: Президентская библиотека / ТАСС Следующая фотография 1 / 4 Зима в России, переправа через Неву на санях, 1800 год Фото: Universal History Archive / Universal Images Group / Getty Images Костюмы русских солдат, 1854 год Фото: The Print Collector / Heritage Images / Getty Images Император Николай II (второй слева на втором плане) во время посещения пеших казачьих войск на главных позициях Эрзерумского направления Кавказского фронта в селе Меджиргент в ходе Первой мировой войны, 1914 год Фото: Президентская библиотека / ТАСС Император Николай II (второй слева на втором плане) во время посещения пеших казачьих войск на главных позициях Эрзерумского направления Кавказского фронта в селе Меджиргент в ходе Первой мировой войны, 1914 год Фото: Президентская библиотека / ТАСС

История шинели берет свое начало в середине XVIII века: в 1760-х при Екатерине II шинели ввели как часть униформы некоторых отделений пехоты. Позже, уже в конце 1790-х Павел I вводит шинели повсеместно для всего воинского состава Российской империи. Именно тогда военная шинель получила свой стандарт и с тех пор почти не менялась. Шинель — это плотное длинное пальто из грубой шерсти. На спине ткань утягивается специальным хлястиком на пуговицах, чтобы придать шинели форму. Хлястик можно отстегнуть, чтобы сделать пальто шире, например, полностью в него укутаться или надеть дополнительный слой теплой одежды под шинель.

Шинели немного отличались в зависимости от рода войск. Например, стоячий воротник обивали сукном разных оттенков, чтобы издалека можно было сразу понять, к какому именно полку принадлежит тот или иной военный. Также шинели отличались по крою, например, у кавалеристов шинели были длиннее, чем у пехотинцев (чтобы первые могли в особенно суровых походных условиях согревать лошадей).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Военнослужащие, одетые в военную форму 1941 года, на Красной площади во время репетиции торжественного марша в честь 70-й годовщины исторического парада 7 ноября 1941 года. Фото 2011 года Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Форма прапорщика офицерской роты 1-го Партизанского генерала Алексеева пехотного полка образца 1920 года на выставке «То, что я должен сказать» в Государственном центральном музее современной истории России, посвященной 100-летию окончания Гражданской войны и Русского исхода из Крыма. Фото: Антон Денисов / РИА НОВОСТИ Командиры Первой конной армии РККА. В центре — командующий армией Семен Буденный, 1920 год Фото: РИА Новости Зимняя повседневная форма одежды маршалов и генералов Сухопутных войск (слева) и маршалов и генералов Советской Армии, 1969 год Фото: Свердлов / РИА Новости Празднование 55-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Военный парад на Красной площади, 1972 год Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости Воины гвардейского мотострелкового полка, 1972 год Фото: Удовиченко Е. / Фотохроника ТАСС Следующая фотография 1 / 6 Военнослужащие, одетые в военную форму 1941 года, на Красной площади во время репетиции торжественного марша в честь 70-й годовщины исторического парада 7 ноября 1941 года. Фото 2011 года Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Форма прапорщика офицерской роты 1-го Партизанского генерала Алексеева пехотного полка образца 1920 года на выставке «То, что я должен сказать» в Государственном центральном музее современной истории России, посвященной 100-летию окончания Гражданской войны и Русского исхода из Крыма. Фото: Антон Денисов / РИА НОВОСТИ Командиры Первой конной армии РККА. В центре — командующий армией Семен Буденный, 1920 год Фото: РИА Новости Зимняя повседневная форма одежды маршалов и генералов Сухопутных войск (слева) и маршалов и генералов Советской Армии, 1969 год Фото: Свердлов / РИА Новости Празднование 55-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Военный парад на Красной площади, 1972 год Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости Воины гвардейского мотострелкового полка, 1972 год Фото: Удовиченко Е. / Фотохроника ТАСС

В XIX веке шинель перекочевала из казарменных помещений в гимназии и кабинеты — ее начали носить не только военные, но и штатские. Как это часто бывает, многие носили шинели, потому что это была доступная и надежная альтернатива шубам и зимним пальто. Чиновники также предпочитали шинель, чтобы ассоциировать свой гардероб со строгой военной формой — однако они предпочитали модели из более дорогого сукна, чаще всего с теплым подкладом из шерсти. С приходом СССР военная форма почти полностью поменялась. Одной из немногих вещей, перешедших из военной формы империи в советскую, как раз стала шинель — двубортная с двумя рядами латунных пуговиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шинель и шляпа Майкла Джексона, которые он привез из России, 1993 год

Фото: Tiffany Rose / Getty Images Шинель и шляпа Майкла Джексона, которые он привез из России, 1993 год

Фото: Tiffany Rose / Getty Images

Сегодня шинель сохраняет свое военное наследие, хотя давно перестала быть частью униформы. Сделанная из плотной шерсти, она станет отличной альтернативой классическому пальто в основном благодаря крою и фурнитуре. Шинель надежно защищает от холода и ветра, при этом легко становится акцентной вещью всего образа. Носить ее можно практически с чем угодно — от строгого костюма до более расслабленных джинсов и худи.

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