Не гоголевская шинель
История шинели в России
Многие вещи, особенно в мужском гардеробе, пришли из военного дела или спорта. И если тренч, бомбер и брюки карго пришли из армий других стран, историю шинели можно отследить именно в России. Рассказываем, как появилась и заняла свое место в гардеробе альтернатива классическому пальто.
История шинели берет свое начало в середине XVIII века: в 1760-х при Екатерине II шинели ввели как часть униформы некоторых отделений пехоты. Позже, уже в конце 1790-х Павел I вводит шинели повсеместно для всего воинского состава Российской империи. Именно тогда военная шинель получила свой стандарт и с тех пор почти не менялась. Шинель — это плотное длинное пальто из грубой шерсти. На спине ткань утягивается специальным хлястиком на пуговицах, чтобы придать шинели форму. Хлястик можно отстегнуть, чтобы сделать пальто шире, например, полностью в него укутаться или надеть дополнительный слой теплой одежды под шинель.
Шинели немного отличались в зависимости от рода войск. Например, стоячий воротник обивали сукном разных оттенков, чтобы издалека можно было сразу понять, к какому именно полку принадлежит тот или иной военный. Также шинели отличались по крою, например, у кавалеристов шинели были длиннее, чем у пехотинцев (чтобы первые могли в особенно суровых походных условиях согревать лошадей).
В XIX веке шинель перекочевала из казарменных помещений в гимназии и кабинеты — ее начали носить не только военные, но и штатские. Как это часто бывает, многие носили шинели, потому что это была доступная и надежная альтернатива шубам и зимним пальто. Чиновники также предпочитали шинель, чтобы ассоциировать свой гардероб со строгой военной формой — однако они предпочитали модели из более дорогого сукна, чаще всего с теплым подкладом из шерсти. С приходом СССР военная форма почти полностью поменялась. Одной из немногих вещей, перешедших из военной формы империи в советскую, как раз стала шинель — двубортная с двумя рядами латунных пуговиц.
Шинель и шляпа Майкла Джексона, которые он привез из России, 1993 год
Фото: Tiffany Rose / Getty Images
Сегодня шинель сохраняет свое военное наследие, хотя давно перестала быть частью униформы. Сделанная из плотной шерсти, она станет отличной альтернативой классическому пальто в основном благодаря крою и фурнитуре. Шинель надежно защищает от холода и ветра, при этом легко становится акцентной вещью всего образа. Носить ее можно практически с чем угодно — от строгого костюма до более расслабленных джинсов и худи.