В Самаре оглашен приговор по делу о смертельном ДТП с четырьмя погибшими

Житель Самары признан виновным в смертельном ДТП с четырьмя погибшими (ч. 5 ст. 264 УК РФ; (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Приговор вынес Кошкинский районный суд Самарской области. Об этом сообщает прокуратура.

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Обвиняемому назначено наказание в виде шести лет колонии и двух с половиной лет лишения водительских прав. Постановление суда не вступило в силу.

Происшествие случилось в Кошкинском районе 16 декабря 2023 года. Подсудимый двигался на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на трассе Борма – Кошки – Погрузная на встречную полосу и врезался в автомобиль Renault Sandero.

В результате ДТП скончались водитель и трое пассажиров встречной машины. Кроме того, пассажир автомобиля Jeep Grand Charokee получил тяжелые травмы.

Георгий Портнов