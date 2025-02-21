Экс-главу Индустриального района и его зама хотят судить за хищение и взятку

В Индустриальном следственном отделе СУ СКР по Пермскому краю завершено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации района и его заместителя. Как сообщает сайт СУ, им инкриминируется ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Бывший глава, кроме этого, обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Экс-глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о бывшем главе Индустриального района Дмитрии Дробинине и его заместителе Егоре Амоше.

По версии следствия, в марте 2023 года глава района и его заместитель завладели 500 тыс. руб., принадлежащими одному из благотворительных фондов, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере. Кроме того, господин Дробинин в сентябре 2023 года получил через посредника взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера. За это он дал указание не исполнять вынесенное им распоряжение о принудительном демонтаже самовольно установленного павильона по оказанию услуг мойки транспортных средств. Уголовное дело направлено в суд.