Группа Russ приобрела самарского оператора наружной рекламы «Профимаркет»
Группа Russ завершила сделку по приобретению самарского оператора наружной рекламы «Профимаркет». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как отметили в группе Russ, это позволило занять лидирующую позицию по количеству цифровых поверхностей в городе. Компания «Профимаркет» работает на самарском рынке наружной рекламы с 2021 года. Цифровые билборды оператора расположены на главных улицах города.
Russ управляет классическими и цифровыми рекламными конструкциями более чем в 150 городах России, размещает рекламу в общественном транспорте, в том числе в метрополитенах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, в поездах и на вокзалах РЖД и в 19 аэропортах.