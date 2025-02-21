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Группа Russ приобрела самарского оператора наружной рекламы «Профимаркет»

Группа Russ завершила сделку по приобретению самарского оператора наружной рекламы «Профимаркет». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в группе Russ, это позволило занять лидирующую позицию по количеству цифровых поверхностей в городе. Компания «Профимаркет» работает на самарском рынке наружной рекламы с 2021 года. Цифровые билборды оператора расположены на главных улицах города.

Russ управляет классическими и цифровыми рекламными конструкциями более чем в 150 городах России, размещает рекламу в общественном транспорте, в том числе в метрополитенах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, в поездах и на вокзалах РЖД и в 19 аэропортах.