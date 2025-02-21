В январе спрос на экскурсоводов в Сочи вырос на 88%

В январе 2025 года потребность в экскурсоводах увеличилась на 88% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании «Авито Работы» и «Авито Услуг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

На курорте работодатели готовы предложить экскурсоводам около 60 тыс. руб. в месяц. Стоимость индивидуальных экскурсий начинается от 8 тыс. руб. и зависит от маршрута и продолжительности экскурсии.

Эксперты также отметили, что путешественники стали чаще выбирать групповые экскурсии: предложение таких услуг увеличилось на 30% по сравнению с январем 2024 года. Стоимость групповых туров начинается в среднем от 2 тыс. руб.

Мария Удовик