Станция метро «Спортивная» в Новосибирске успешно прошла экспертизу

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на обновленную проектную документацию станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Также подтверждена достоверность сметной стоимости, сообщил в своем Telegram-канале глава города Максим Кудрявцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Это позволит нам привести в порядок строительную документацию по объекту. Ряд замечаний Ростехнадзора еще предстоит устранить»,— прокомментировал он.

Открытие первой за последние 13 лет станции метро «Спортивная» в Новосибирске неоднократно переносилось. Изначально ее планировалось ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2022 года. В мэрии комментировали, что сроки изменились из-за замены оборудования и последующей доработки проектной документации. В начале июля 2024-го была озвучена новая дата — до декабря 2025-го.

Лолита Белова