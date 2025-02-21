Опыт «Роза Хутор» представили на международной конференции «Спортивные события: генерация социальных эффектов»

В мероприятии, которое открылось сегодня в Сочи, принимают участие представители 35 государств.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Организаторами конференции выступают Российский международный олимпийский университет, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России и горный курорт «Роза Хутор», при поддержке Министерства спорта России и Олимпийского комитета России. Участниками мероприятия в режиме онлайн стали 400 человек из 35 стран мира, а в кампусе РМОУ собрались более 200 из девяти государств и 26 регионов нашей страны. Среди них — представители Международного олимпийского комитета, Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, Олимпийских советов регионов страны, Всероссийских спортивных федераций и других организаций. Участников, организаторов и гостей конференции поприветствовал Министр спорта России, Президент ОКР Михаил Дегтярев

— Президент России Владимир Путин отмечает, что задача многочисленных международных, национальных соревнований заключается в том, чтобы формировать культуру здорового образа жизни. Наша страна имеет богатый опыт в проведении крупных международных событий, которые во многом изменили подход к проведению и организации подобных мероприятий, оказали положительное влияние на развитие регионов, способствовали популярности спорта. Конференция даст возможность обсудить и оценить социальные эффекты спорта с экспертами не только из России, но и других стран, наметить новые возможности для сотрудничества,— подчеркнул Михаил Дегтярев.

Как отметил ректор РМОУ, профессор Лев Белоусов, спорт — социальный феномен, выходящий далеко за рамки спортивных арен. Интересы общества и власти в понимании необходимости спорта созвучны, поэтому в нашей стране особое значение придается созданию инфраструктуры, проведению соревнований различного уровня.

— Но не менее важно оценивать эффективность этой работы. Сегодня участники конференции из 35 стран смогут проанализировать лучший российский и международный опыт развития территорий сквозь призму спортивных мегасобытий,— отметил ректор РМОУ, профессор Лев Белоусов.

Экспертами конференции выступают представители Армении, Великобритании, Греции, Китая, России, Франции, Швейцарии и ЮАР. Мероприятие проходит в формате форсайт-сессий и дискуссий и затрагивает широкий круг вопросов — от социального наследия мегапроектов в спорте до создания инновационных стратегий развития регионов через интеграцию спорта и туризма, что способствует достижению национальных целей развития. Так, заместитель генерального директора горного курорта «Роза Хутор» по международным отношениям и туризму Сергей Хворостяный расскажет участникам о деятельности Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК). Эта общественная организация объединяет сегодня шесть ведущих горных курортов Евразии: российский «Роза Хутор», «Амирсой» из Узбекистана, «Шахдаг» из Азербайджана, «Шымбулак» и «Ой Карагай» из Казахстана и курорт Mona Yong Pyong из Южной Кореи.

— Наш курорт стоял у истоков формирования ЕАГК, и мы очень рады той динамике, с которой развивается Альянс. Его миссия заключается в создании платформы для сотрудничества, обмена опытом и продвижения идей горного туризма с акцентом на устойчивое развитие, сохранение природного и культурного наследия, а также на улучшение качества туристических услуг. Совместно мы провели уже ряд практических мероприятий, в том числе и спортивных соревнований между командами наших курортов. Мы также делимся с коллегами из других стран нашим опытом подготовки крупных состязаний, которые проходили и проходят на «Роза Хутор». Спорт безусловно является важной составляющей нашего взаимодействия и укрепляет межкультурные и деловые связи, создает тот самый социальный эффект. Мы считаем важным продвигать сейчас идею создания спортивных событий, которые станут точками роста экономики, притяжения и объединения дружественных народов,— рассказал заместитель генерального директора горного курорта «Роза Хутор» по международным отношениям и туризму Сергей Хворостяный.

Международная конференция «Спортивные события: генерация социальных эффектов» в Сочи завершится 22 февраля презентацией социальных проектов выпускников РМОУ в формате открытого микрофона, а также туром по олимпийским объектам Сочи-2014, который пройдет благодаря поддержке соорганизатора мероприятия горного курорта «Роза Хутор».

https://rosakhutor.ru/