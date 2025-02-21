Путин созвонился с президентом Узбекистана Мирзиёевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры обсудили торгово-экономическое, инвестиционное и гуманитарное сотрудничество и отметили успешную реализацию крупных совместных проектов в сфере энергетики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (слева) и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Были высоко оценены эффективные диалоги и обмены, которые активно продолжались на разных уровнях. Особое внимание было уделено обеспечению сбалансированности основных показателей торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также развитию проектов промышленной кооперации на территории двух стран»,— говорится в сообщении администрации президента Узбекистана.

«Лидеры выразили удовлетворение позитивной динамикой двустороннего сотрудничества, которое активно развивается по всем направлениям. Отмечены существенный рост товарооборота, успешная реализация крупных совместных проектов в сфере энергетики и промышленной кооперации, продуктивные контакты между регионами»,— сообщил Кремль.

В мае 2024 года Владимир Путин посещал Узбекистан с государственным визитом. Тогда Шавкат Мирзиёев назвал Россию «ключевым стратегическим союзником» республики. По окончании переговоров были заключены соглашения в сферах экономики, здравоохранения, образования и культуры. Лидеры обсуждали развитие сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве и миграции. Владимир Путин пообещал обеспечить работающим в России гражданам Узбекистана «достойные условия труда».

Лусине Баласян