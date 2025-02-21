Кружки и носки стали топовыми подарками к 23 февраля на Кубани

Жители Краснодарского края увеличили покупки подарков к 23 февраля, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе маркетплейса Wildberries. Наибольший рост показали продажи кружек, подарочных носков и мужской косметики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным площадки, с 10 по 21 февраля по сравнению с предыдущим периодом продажи кружек выросли на 300%, подарочных носков — на 290%, мужской косметики — на 130%.

Значительно увеличился спрос на средства для бритья и бритвенные станки — на 92 и 120% соответственно. Покупатели также приобрели на 90% больше обычных носков и на 90% больше парфюмерии для мужчин. Продажи дезодорантов выросли на 45%.

Популярностью пользуются подарочные наборы чая и кофе — их продажи увеличились на 120%. Среди электроники востребованы внешние аккумуляторы — рост на 45%, беспроводные наушники — на 20%, игровые приставки — на 33%.

Спрос на поздравительные открытки с праздничной символикой вырос на 190%.

Лия Пацан