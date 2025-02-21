Двое жителей Челябинской области получили условные сроки за поддельный алкоголь

Коркинский городской суд признал 45-летнюю жительницу Челябинска и 54-летнего жителя села Бродокалмак виновными в хранении и продаже немаркированной алкогольной продукции (п. п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ) и незаконном использовании чужого товарного знака (ч. 2 ст. 180 УК РФ). Каждого приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также к штрафам на 250 тыс. руб. и 300 тыс. руб. соответственно, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что соучастники без лицензии продавали алкоголь различного наименования, используя чужие товарные знаки. Из оборота изъято более 6,6 тыс. бутылок стоимостью около 1,3 млн руб., которые теперь подлежат уничтожению. К тому же, жители региона причинили правообладателю марки дорогостоящего коньяка ущерб в размере около 1 млн руб.

Виталина Ярховска