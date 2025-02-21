Аудиторы выявили нарушения в Центре новых форм развития образования

Контрольно-счетная палата Нижегородской области (КСП) проверила АНО «Центр новых форм развития образования», учрежденное областным министерством образования. Аудиторы сообщили об искажениях отчетности обучения в детских технопарках «Кванториум» и нарушениях по оплате труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В частности, количество обучающихся в детских технопарках считали по приказам на зачисление, а не на отчисление по окончанию обучения. В их число также вошли ученики, которые учились по нескольким программам, не прошедшие аттестацию и не посещавшие занятия. Поскольку результат субсидии был достигнут, завышенные показатели не повлияли на ее результативность, отметили аудиторы.

Также КСП выявила неправомерное использование бюджетных средств. В частности, отдельным сотрудникам АНО оказывали материальную помощь и оплатили участие в фестивале лицу, не работавшему в организации. Кроме того, при медосмотре работников были оплачены не предусмотренные услуги отдельных врачей. Наконец, налог на доходы физлиц по некоторым договорам начислен не был.

Аудиторы нашли нарушения по оплате труда. В АНО не проводили тарификацию педагогов на учебную нагрузку, которая не соответствовала количеству штатных единиц. Оклад по четырем должностям в штатном расписании был установлен ниже минимального уровня. Отчет об итогах проверки направлен губернатору Нижегородской области и депутатам заксобрания. Министерству образования и директору центра КСП внесла представление об устранении нарушений.

Владимир Зубарев