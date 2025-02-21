Контроль над порталом Properm получил федеральный рекламный холдинг

Основным участником ООО «ПремьерМедиаИнвест» стало ООО «Маер Групп», которое управляет медиахолдингом МАЕР. Как следует из информации «СПАРК-Интерфакс», 20 февраля 2025 года на компанию было зарегистрировано 80% долей ООО «ПремьерМедиаИнвест». Остальные 20% остались на балансе общества. «ПремьерМедиаИнвест» владеет сетью региональных СМИ, объединенных в холдинг 1MI. Среди них пермский портал Properm.ru, который вошел в состав холдинга в 2021 году. Тогда столичная компания выкупила контрольный пакет акций ООО «ПроПермь.ру» у Алексея и Елены Чистяковых, а также у Егора Балабанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ранее контрольный пакет долей ООО «ПремьерМедиаИнвест» принадлежал Евгению Филиппову, еще 20% контролировал бывший директор «Мосфильма» Федор Щербаков.

Медиахолдинг МАЕР позиционирует себя как федеральный оператор имиджевой рекламы. Холдинг занимается развитием направлений наружной рекламы, ивент-маркетинга, диджитал-рекламы.