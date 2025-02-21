В Новосибирской области вложат 10 млрд руб. в развитие БАС

В Новосибирскои области на развитие беспилотных авиационных систем (БАС) будет направлено более 10 млрд руб. до 2030 года. «Большая часть средств — это средства внебюджетные: СибНИА имени Чаплыгина планирует проект развития территории аэродрома Бердск-Центральныи»,— сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андреи Гончаров в ходе заседания коллегии областного Минпромторга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В частности, около 250 млн руб. из федерального бюджета планируется направить на строительство трех посадочных площадок для приема и обслуживания БПЛА.

В начале января 2025-го, как писал «Ъ-Сибирь», стало известно, что в Новосибирске на базе конструкторского бюро «Спектр» локализуют производство пропеллеров для сбитых беспилотников «Бага-яга», применяемых Вооруженными силами Украины. Военную технику планируется повторно использовать после установки россииских пропеллеров.

Также ожидается запуск производства пропеллеров для дронов DJI Mavic.

Александра Стрелкова