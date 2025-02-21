В Пятигорске преступная группа полицейских предстанет перед судом за взятки

В Пятигорске рассмотрят уголовное дело по обвинению троих бывших полицейских в получении и вымогательстве взятки в составе организованной преступной группы, сообщила пресс-служба Ставропольских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Суды Ставропольского края Фото: Суды Ставропольского края

В 2014 году один из обвиняемых выполнял обязанности полицейского патрульного МВД в Пятигорске. Он создал преступную группу и привлек нескольких человек для систематического вымогательства и получения взяток.

Следствием установлено, что обвиняемые действовали согласованно, полученные денежные средства делили между собой. В случае, если задержанные не совершали правонарушения, преступники угрожали им фальсификацией доказательств и дальнейшим уголовным преследованием.

В мае 2021 года обвиняемые задержали троих молодых людей, которых они подозревали в приобретении и хранении наркотиков. Не обнаружив запрещенные средства, мужчины угрожали задержанным, что сфальсифицируют обнаружение у них наркотиков. После чего обвиняемые потребовали от задержанных 300 тыс. руб.

По уголовному делу назначено судебное разбирательство.