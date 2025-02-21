Музей СВО в Нижнем Новгороде пополнился новыми экспонатами

В нижегородском музее СВО обновился интерактивный проект о трофейной военной технике. По словам мэра Юрия Шалабаева, он разработан при участии Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев (справа) в музее СВО

Фото: Мэрия Нижнего Новгорода Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев (справа) в музее СВО

Фото: Мэрия Нижнего Новгорода

Нижегородский музей стал единственным, кому министерство разрешило оцифровать технику, которую из зоны СВО привезли в Москву и выставили на Поклонной горе. Эксперты министерства обороны также предоставили информацию о тактико-технических характеристиках представленных образцов и видеоматериалы ее уничтожения.

Также в музее СВО появился тренажер-симулятор по управлению БПЛА. Это специально разработанный программный продукт для школьников, который будет проходить апробацию в музее. В дальнейшем такие тренажеры планируется установить в школах Нижнего Новгорода.

«Экспозиция музея постоянно обновляется. Сотрудники музея скоро снова поедут в зону СВО, чтобы собрать необходимые материалы и в 3D-проекции внедрить в музейное пространство»,— отметил глава города Юрий Шалабаев.

Как писал «Ъ-Приволжье», музей СВО открылся в марте 2024 года. За 11 месяцев его посетили 31 тыс. человек. Основная категория посетителей — школьники и студенты. Экскурсоводами в музее работают участники СВО.

Андрей Репин