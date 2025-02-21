«Распадская» получила $133 млн убытка против $440 млн прибыли

ПАО «Распадская» (Кузбасс) снизила добычу угля в 2024 году на 2% к уровню предыдущего года, до 18,5 млн т, а продажи на 11%, до 12,9 млн т, говорится в сообщении компании. Снижение продаж организация объяснила «экспортными ограничениями на фоне роста санкционного давления». Выручка ПАО в прошлом году сократилась на $467 млн, до $1,74 млрд «на фоне значительного падения мировых цен на коксующийся уголь». В итоге, компания получила по итогам 2024 года $133 млн чистого убытка против $440 млн чистой прибыли годом ранее.

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Руководство «Распадской», как сказано в ее сообщении, «определило подразделения, в которых возможно досрочное прекращение добычи с учетом пересмотра производственных планов, затрат, средних цен реализации продукции, налоговой нагрузки и других факторов». И в финансовой отчетности отражено обесценение этих активов на $205 млн. Кроме того, компания признала обесценение активов на $2 млн по итогам переоценки резервов на восстановление участков двух закрытых шахт.

По результатам 2024 года совет директоров «Распадской» не рекомендовал выплату дивидендов, посчитав, что «финансовые результаты, высокую волатильность на рынках сбыта, негативные прогнозы по ценовому тренду, усиление фискального и санкционного давления» не соответствуют интересам компании и ее акционеров.

Игорь Лавренков, Кемерово