«Распадская» закончила год с чистым убытком $133 млн

Крупнейший производитель коксующегося угля в России — компания «Распадская» — опубликовал финансовые результаты за 2024 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Чистый убыток компании составил $133 млн по сравнению с чистой прибылью $440 млн в 2023 году. Совет директоров «Распадской» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года.

Выручка по итогам прошлого года сократилась на 21%, до $1,743 млрд (против $2,848 млрд годом ранее). В компании отмечают, что снижение происходит на фоне значительного падения мировых цен на коксующийся уголь.

Операционный убыток составил $114 млн против прибыли $519 млн годом ранее. Показатель EBITDA сократился до $291 млн по сравнению с $689 млн за тот же период в 2023 году. Капитальные вложения компании — $294 млн против $220 млн в 2023 году из-за продолжения реализации долгосрочной инвестиционной программы.

Руководство компании решило досрочно прекратить добычу на некоторых участках из-за пересмотра производственных планов и снижения цен. В результате было признано обесценение активов на сумму $205 млн, а также дополнительное обесценение в размере $2 млн.

По итогам 2024 года совокупный убыток российских угольных компаний оценивается более чем в 100 млрд руб., экспорт при небольшом росте добычи сократился почти на 8% год к году. В 2025 году аналитики допускают и сокращение производства угля на 10%.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Затяжной углепад».