На реконструкцию пермского «Театра-Театра» могут направить 1,8 млрд рублей

В ближайшие три года расходы по объекту культурного наследия регионального значения «Театр драматический» могут увеличить на 1,8 млрд руб. Согласно финансовому пояснению к поправкам в бюджет на 2025–2027 годы, в 2026 году для объекта предусмотрят 500 млн руб., в 2027-м — 300 млн руб. В документе указано также, что в соответствии с проектно-сметной документацией проходящей государственную экспертизу, стоимость капитального ремонта составила 1,7 млрд руб., с учетом перевода в текущие цены сметная стоимость ориентировочно составит 1,8 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Катя Сергеева, Коммерсантъ Фото: Катя Сергеева, Коммерсантъ

Как пояснил «Ъ-Прикамье» художественный руководитель «Театра-Театра» Борис Мильграм, реконструкцию культурного учреждения планируется начать осенью этого года. В частности, во время ремонта будет восстановлен балкон в зрительном зале. При этом на время проведения реконструкции будет приостановлена работа большой сцены. Спектакли планируется проводить во Дворце молодежи и в ДК им. Солдатова. Кроме этого, в планах — расширить гастрольную деятельность театра по Прикамью. Реконструкция может занять не один год.

На этой неделе «Ъ-Прикамье» сообщал, что в региональном бюджете на 2025–2027 годы могут предусмотреть средства на работы по расширению зрительного зала в «Театре-Театре». По информации издания «Новый компаньон», после проведения работ по восстановлению балкона количество мест в зрительном зале увеличится с 596 до 850.