В Перми за цирком установят зону комплексного развития территории

Краевое минимущества обратилось в комиссию по землепользованию и застройке с предложением установить на карте градостроительного зонирования Перми границы комплексного развития территории (КРТ) в отношении земель по ул. Фрезеровщиков и 1-ой Разгуляйской. Об этом сообщили сегодня на заседании комиссии представители минимущества. Речь идет о кварталах возле жилого дома «Опера» и ЖК «Красная горка», занятых старыми частными домами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Территория за цирком, подлежащая реновации, источник фото - материалы к комиссии по ПЗЗ. Фото: Территория за цирком, подлежащая реновации, источник фото - материалы к комиссии по ПЗЗ.

Глава министерства Лариса Ведерникова обратила внимание, что в дальнейшем право комплексного развития территории за цирком планируется выставить на торги. Будущий инвестор должен будет увязать реновацию этой площадки с развитием территории в Разгуляе, которым занимается региональное управление капстроительства. Напомним, что на месте гаражей и здания на ул. Петропавловской, 1а планируется благоустроить земли и установить спортплощадки. По словам Ларисы Ведерниковой, также победитель торгов должен будет организовать пешеходную дорожку в Разгуляй, ведущую от территории на улицах Фрезеровщиков и 1-ой Разгуляйской. Члены комиссии одобрили предложения минимущества.

Впервые о планах КРТ участков за цирком стало известно летом 2022 года. Тогда обсуждалось возведение жилья на месте старых частных домов и реконструкция улично-дорожной сети в этой локации.