МВД предупредило о схеме мошенников с «похищением» человека

Телефонные мошенники могут убеждать жертв в якобы похищении их родственников, чтобы потребовать за них выкуп. О такой схеме предупреждает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мошенники могут вынудить людей прекратить общение с родственниками и уехать в другой регион. Тем временем семьям своих жертв преступники заявляют о «похищении», угрожают расправой и требуют перевести им «огромные суммы» денег.

В качестве примера представитель МВД рассказала, как мошенники убедили 16-летнего жителя Москвы продать золотые украшения своей матери и уехать во Владимирскую область, чтобы передать преступникам полученные деньги. В свою очередь, мать молодого человека получила сообщение о том, что ее сын якобы похищен и ему грозит физическая расправа. Под предлогом безопасности мошенники потребовали от женщины залог в размере 500 тыс. руб. Правоохранительным органам удалось восстановить маршрут передвижений пропавшего. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, передать деньги преступникам школьник не успел. Возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Ирина Волка призвала рассказать об этой мошеннической схеме своим родственникам, особенно несовершеннолетним и пожилым.

Подробнее о противодействии мошенникам — в материале «Ъ» «Киберзащиту систематизировали».