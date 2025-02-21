Пенсионер в Новороссийске осужден за организацию незаконной миграции

Ленинский районный суд Новороссийска огласил приговор в отношении 69-летнего местного жителя, который признан виновным в фиктивной постановке на учет 11 иностранцев. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в течение года 69-летний подсудимый заключал фиктивные трудовые договоры с иностранными гражданами и предоставлял документы в миграционные органы. Таким образом фигурант помогал приезжим незаконно продлить срок пребывания на территории Российской Федерации свыше 90 суток. Также он внес в систему миграционного учета недостоверные сведения о нахождении 11 иностранных граждан по ложному адресу.

Суд признал пенсионера виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно со штрафом в размере 100 тыс. руб.

Алена Воробьева