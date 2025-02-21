Выручка онлайн-продавцов Татарстана в 2024 году составила 70 млрд рублей

По итогам 2024 года количество онлайн-продавцов в Татарстане выросло почти на 13% и достигло 68 тыс. Их совокупная выручка составила около 70 млрд руб. Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов на итоговой коллегии министерства.

Министр отметил, что главам районов и отраслевым министерствам необходимо продолжить работу в этом направлении, в том числе в рамках программы развития интернет-торговли.

Татарстан стал первым регионом России, где реализуется такая программа.

Анар Зейналов