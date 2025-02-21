Задержан начальник Засвияжского райотдела полиции Ульяновска Алексей Семин

Как стало известно «Ъ-Волга», в минувший четверг задержан начальник отдела МВД Засвияжского района Ульяновска Алексей Семин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Алексею Семину вменяют превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и получение взятки должностным лицом (ст. 290 УК РФ). До избрания меры пресечения задержанный был помещен в ИВС. В следственном управлении СКР по Ульяновской области информацию о задержании не комментируют, но и не опровергают. Источник, близкий к ведомству пояснил «Ъ», что прошедшая ранее неофициальная информация о том, что начальнику отдела полиции вменяют взятку в 3 тыс. руб. не соответствует действительности, «потому что подношение менее 10 тыс. руб.это мелкое взяточничество и другая статья Уголовного кодекса — 291.2, а здесь вменяется статья 290 УК РФ, то есть, однозначно больше». Впрочем, сообщать конкретную сумму взятки собеседник также отказался.

Андрей Васильев, Ульяновск