Минобороны подало иск к рязанскому изобретателю «пеленгации целей»

Суд по интеллектуальным правам рассмотрит иск Минобороны и Генпрокуратуры России к ведущему инженеру-конструктору Государственного рязанского приборного завода Владимиру Герману. Об этом рассказали РБК в пресс-службе суда. Ведомства намерены оспорить, что завод может обладать патентом на изобретение метода «пеленгации» боевых целей, полагает сам господин Герман.

Способ «пеленгации» позволяет определить цели с помощью их угловых координат. Такая радиолокационная система с антенной применяется на винтокрылых летательных аппаратах.

Третьи лица по делу — АО «Государственный рязанский приборный завод», АО «Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова» и Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

В беседе с РБК господин Герман уточнил, что при получении патента на свое имя он исключил передачу инструкций по изобретению за рубеж. Тем самым он выступил в интересах государства, убежден инженер. Созданному изобретению завод дал статус «секрет производства».

Роспатент выдал несколько патентов, автором которых указан Владимир Герман, а в качестве патентообладателя числится Минобороны. При этом, согласно Гражданскому кодексу, право на обладание патентом должно быть закреплено за работодателем, а не физическим лицом. Иначе невозможно определить, в какой степени патент на изобретение принадлежит России. Это и следует выяснить в ходе судебного процесса, пояснил РБК патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков.