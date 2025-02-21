В Петербурге пройдет синхронное шоу на льду

В СК «Юбилейный» пройдет финал чемпионата России и первенства России по синхронному катанию на коньках. Более двадцати сильнейших команд со всей России, звездные ведущие и выступления известных спортсменов — любителей фигурного катания ждет зрелищное шоу, которое подарит незабываемые эмоции как участникам турнира, так и зрителям.

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В турнире, являющемся завершающим этапом чемпионата России, будут разыграны комплекты наград среди спортсменов первого спортивного разряда, кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта. Среди номинантов на победу сборные из Москвы, Оренбурга, Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Самары и других городов России, включая трехкратных чемпионов мира, петербургскую команду «Парадиз».

Помимо прокатов команд-участниц, у зрителей будет уникальная возможность увидеть выступления именитых спортсменов: чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой, Матвея Ветлугина, призера чемпионата Европы Артура Даниеляна, чемпионки Европы Софьи Самодуровой, Василисы Кагановской в дуэте с Максимом Некрасовым. Также гостей мероприятия порадует своим номером двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы Татьяна Волосожар, она выступит в паре с Александром Энбертом.

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Талисманом турнира в этом году, как и в прошлом, является белоснежный Горностай. Для мероприятия была разработана специальная линейка мерча с этим очаровательным зверьком. Он же станет главным героем сказочного ролика, который зрители смогут увидеть прямо на льду «Юбилейного».

Генеральный спонсор соревнований — инвестиционно-строительная группа «МАВИС». Компания на протяжении многих лет поддерживает команду по синхронному фигурному катанию «Парадиз» и уже третий раз выступает организатором всероссийских соревнований.

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Николай Коробов, генеральный директор ИСГ «МАВИС»: «Уже второй год мы проводим соревнования в "Юбилейном", чтобы поддержать наших спортсменов и дать им шанс выступить на большой площадке перед тысячной аудиторией. Это важно особенно сейчас, когда выезды на международные турниры невозможны.

Да, сегодня на рынке недвижимости сложная ситуация, но даже в таких непростых условиях мы не могли отказаться от проведения чемпионата. Этот проект для "МАВИС" не просто благотворительность, это наша поддержка спортсменов и вклад в развитие синхронного катания на коньках.

Мы могли спонсировать популярные виды спорта, у которых огромное число болельщиков: футбольную или хоккейную команду. Наверное, с точки зрения PR это было бы более выгодно. Но "МАВИС" поддерживает синхронное катание на коньках не для славы или получения преференций. Мы считаем, что эта дисциплина незаслуженно обделена вниманием, и вкладываем много усилий, чтобы о ней узнало как можно больше людей. Ведь это действительно невероятно сложный, красивый вид спорта, который требует колоссальной отдачи и каждодневных трудов. Надеемся, что такие события, как предстоящий чемпионат, будут способствовать его популяризации, зажигать новые звезды и вдохновлять на рекорды новых чемпионов».

Приглашаем любителей фигурного катания и желающих прекрасно провести первое весеннее воскресенье!

2 марта, СК «Юбилейный».

ООО «МАВИС-Монтаж»