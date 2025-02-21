В Энгельсе проводят проверку после нападения мужчины на ветерана боевых действий

Следственный отдел по Энгельсу СУ СКР по Саратовской области приступил к проверке по сведениям о причинении телесных повреждений ветерану боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Ранее СМИ передали, что на ветерана боевых действий в образовательном учреждении Энгельса напал мужчина. В итоге пострадавшего доставили в медучреждение с телесными повреждениями.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Как только проверка завершится, специалисты примут процессуальное решение.

Павел Фролов